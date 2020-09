Langenfeld Wasserrohrbruch : Nach Rohrbruch: viele Haushalte ohne Wasser

Wasserrohrbruch auf dem Kurfürstenweg. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld (og) Am Kurfürstenweg in Höhe der Ernst-Tellering-Straße hat die Feuerwehr am Montagabend die Folgen eines Wasserrohrbruchs abgesichert. Der Straßenabschnitt musste gesperrt werden. Das Wasser ist in mehrere Gullys abgelaufen.

