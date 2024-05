Nach Messerstichen auf Ehefrau Richter erlässt Haftbefehl gegen Ehemann

(og) Die 44-jährige Frau, die am Freitagmorgen in Immigrath mutmaßlich von ihrem Ehemann mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden ist, war am Montag von der Polizei ansprechbar. „Sie war wach“, hieß es bei der Kreispolizei Mettmann. Ihr 45 Jahre alter Ehemann, der ebenfalls türkischer Staatsangehöriger ist, war noch am Freitagnachmittag in Düsseldorf festgenommen worden. Er wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der laut Auskunft der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen Mann erlassen hat. Jetzt ist er in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen laufen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.