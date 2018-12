Langenfeld : Nach Karneval startet Großbaustelle

LANGENFELD Die marode Solinger Straße wird zwischen Rathaus und Fußgängerzone im nächsten Jahr umgestaltet.

Gut ein Jahr hat es gedauert, die Solinger Straße zwischen Rathaus und Bahnunterführung umzugestalten. Seit wenigen Wochen haben die Autofahrer und Radler dort in beiden Richtungen freie Fahrt. Doch jetzt müssen sie sich auf die nächste innerstädtische Großbaustelle einstellen. Gleich um die Ecke wird nach Angaben des städtischen Chefplaners Ulrich Beul in Kürze die Solinger Straße zwischen Rathaus und Fußgängerzone umgestaltet. „Wir wollen gleich nach Karneval anfangen“, kündigt Verkehrsplaner Franz Frank an. „Mit den Karnevalisten ist abgesprochen, dass der Zug noch seinen normalen Weg nehmen kann und die Arbeiten erst danach starten.“