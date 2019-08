Langenfeld : Nach illegaler Rodung werden Orchideen gesät

An der A3 in Wiescheid wurden jetzt Orchideensamen gesät. Foto: Kreis Mettmann

LANGENFELD Ein Stück Wiedergutmachung neben der Autobahn A3 in Langenfeld-Wiescheid nach der ungenehmigten Rodung eines Walds und der Zerstörung einer Orchideenwiese.

Im Februar waren nicht nur Umweltschützer entsetzt: Eine vom Landesbetrieb Straßen-NRW beauftragte Baufirma hatte ohne Genehmigung etwa ein Hektar Wald am Winkelsweg gerodet und dabei ein in Jahrzehnten herangewachsenes Biotop mit wilden Orchideen umgepflügt, um einen Lagerplatz einzurichten. Im Zuge der Renaturierung wurde laut Kreisverwaltung jetzt mit der Aussaat von Orchideensamen begonnen. Samen des gefleckten Knabenkrautes wurden zuvor im Naturschutzgebiet Spörkelnbruch in Haan gewonnen, teilt Kreissprecherin Tanja Henkel mit. Dafür wurde Anfang der Woche ein Teil der Wiese gemäht, da die Blumen dort jetzt verblüht sind und sich Samen gebildet haben. „Die gewonnenen Samen, die so fein wie Puder sind und sich im abgeschnittenen Gras befinden, wurden nun auf der Brache in Wiescheid verteilt“, sagt Henkel. Dies solle im kommenden Jahr wiederholt werden.