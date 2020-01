Jahresschwerpunkt in Langenfeld : Nach dem Schweden-Jahr ist 2021 Griechenland dran

Langenfeld Das Langenfelder Schweden-Jahr unter dem Motto „Välkommen Sverige!“ hat gerade begonnen, da steht auch schon der Länderschwerpunkt für 2021 fest: Die Wahl fiel auf Griechenland.

Im Kulturausschuss beschlossen die Stadtpolitiker einstimmig bei einer Enthaltung den von der Verwaltungsspitze eingereichten Vorschlag. „Wir wollten Griechenland ja vor ein paar Jahren schon mal in unsere Europa-Reihe aufnehmen, aber damals war die Situation dort nicht so gut“, merkte die Ausschussvorsitzende Elke Horbach (SPD) in der Sitzung an. Für 2021 passe es nun besser. Der Mittelmeerstaat gehört 2021 genau 40 Jahre der Europäischen Union an, zudem jährt sich dann zum 200. Mal der Beginn der griechischen Revolution.