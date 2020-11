Sozialausschuss : Mutter und drei Töchter sind isoliert

In der Leichtbauhalle am Winkelsweg leben zur Zeit sechs Menschen, 14 sind nur postalisch gemeldet. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Bisher hat sich Corona in den Flüchtlingsunterkünften nur minimal ausgebreitet. Auch im Frühjahr und im August hatte es Fälle von Infektionen gegeben, informierte die Verwaltung.

Die Corona-Krise mache sich in allen Bereichen der Integration bemerkbar. Auch die Flüchtlinge blieben von Krankheitsfällen nicht verschont. „Aktuell sind eine Mutter und ihre drei Töchtern positiv getestet worden“, berichtete die Beigeordnete Marion Prell am Mittwoch im Sozialausschuss. .Alle drei sind in der Unterkunft an der Theodor-Heuss-Straße 103 isoliert untergebracht. Die zu Beginn der Krise leer stehende Unterkunft sei sofort für die Trennung von an Corona erkrankten Bewohnern sowie deren Kontaktpersonen genutzt worden. So habe die Verbreitung der Krankheit innerhalb der Unterkünfte bisher minimiert werden können. Auch im Frühjahr und im August hatte es Fälle von Infektionen gegeben, informierte die Verwaltung.