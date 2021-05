Fastenmonat : Muslime feiern Ramadan im kleinen Kreis

Langenfeld Familientreffen und gemeinsame Abendessen in großer Runde, wie sonst beim Fastenbrechen im Ramadan bei den Muslimen üblich, sind derzeit nicht möglich. Sie helfen sich mit Gebeten, einer großen Portion Optimismus und ganz viel Videotelefonie.

Gute drei Wochen haben Marwa Nasra (34) und ihre Familie schon hinter sich gebracht. Bis kommenden Donnerstag müssen sie noch aushalten. Dann steht das Hochfest der Muslime , das so genannte Zuckerfest an. Im Fastenmonat Ramadan , für Muslime die wichtigste Zeit des Jahres, essen und trinken sie tagsüber nichts. Abends kommen sie für ein großes Festmahl zusammen. So ist es seit Jahrhunderten bei ihnen Brauch, um Körper und Geist zu reinigen und im Gebet Gott näher zu kommen. Ein schöner Monat, wie Marwa Nasra, eine libanesische Mutter von vier Kindern, betont.

Denn normalerweise ist diese Zeit ähnlich wie Weihnachten für Christen mit Familienbesuchen verbunden. Doch dieses Jahr muss sie aufgrund der Pandemie darauf verzichten. „Das ist schade“, sagt die 34-Jährige. „Und es ist auch viel langweiliger als die anderen Jahre“, gibt sie zu. „Aber wir müssen uns gegenseitig schützen und auf unsere älteren Menschen achten.“ Ganz auf den Kontakt verzichten kann sie allerdings nicht, verrät sie. Normalerweise würde ein Schwall Frauen sich am frühen Abend in ihrer Küche treffen, um gemeinsam für die Familie das Abendessen vorzubereiten. Dieser Tage ist Nasra allerdings alleine. In die Küche nimmt sie statt ihrer Schwestern und Cousinen ihr Handy mit und holt sich alle über Videotelefonie digital in die heimische Küche. Am Bildschirm kochen die weiblichen Familienmitglieder zusammen und tauschen sich über Rezepte aus. Eine Alternative, mit der sich der sonst so gesellige Fastenmonat gut aushalten lässt, bestätigt Nasra. Rund vier Stunden verbringt sie im Schnitt täglich in der Küche, um die zahlreichen Leckereien zu kochen und zu backen. Eine aufwendige Arbeit, die der Hausfrau allerdings große Freude bereitet, wie sie erzählt. Süßspeisen wie Baklava und Kunafa seien ganz besondere Speisen, die eigentlich nur im Ramadan gegessen werden, erklärt Nasra. Darauf freut sich ihre Familie am Abend dann besonders.