Digitales Angebot : Musikschule: Tag der offenen Tür

Beim digitalen Tag der offenen Tür stellen die Lehrer an der Musikschule die Instrumente und Angebote in kurzen Filmen vor. Foto: RP/Musikschule

Langenfeld Die Lehrer stellen ab Sonntag digital Instrumente und Angebote mit kleinen Filmen vor.Das neue Semester beginnt nach den Sommerferien am 18. August.

Die Musikschule hoffe, dass es nicht erneut zu großen pandemiebedingten Einschränkungen komme, so Steinsiek. Für den Fall sei man jedoch gerüstet: Die bereits im Frühjahr 2020 eingeführten digitalen Unterrichtsangebote sind laut der Musikschul-Leiterin erfolgreich weiterentwickelt worden. Zahlreiche Schüler der Musikschule hätten allen Widrigkeiten zum Trotz mit Erfolg am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen, der in diesem Jahr ebenfalls in digitalen Formaten per Video stattgefunden habe. Einige seien sogar beim Bundeswettbewerb ausgezeichnet worden.