Am Freitag in Langenfeld : Musik aus Lateinamerika in der Wasserburg

Eine „musikalische Reise durch Lateinamerika“ wird am Freitag, 2. Oktober, in der Wasserburg Haus Graven geboten, einmal um 15 Uhr und einmal um 19 Uhr. Zu Gast sind die Musiker Luis Gonzalez und Sergio Teràn. Den gebürtigen Argentinier Luis González zeichnet laut Ankündigung leidenschaftliches Gitarrenspiel und eine warme Stimme aus. Der Chilene Sergio Terán beherrscht Instrumente wie Sopransax, Quer- und Andenflöte, Bongos oder kleine Perkussion. Das Duo präsentiert verschiedene Rhythmen und traditionelle Musikstile Lateinamerikas, untermalt durch lebhafte Erzählungen. So erfährt das Publikum so manches über die Herkunft der Lieder oder auch Wissenswertes aus Argentinien. Eintritt: Vorverkauf 12 Euro (plus Gebühr) im Bürgerbüro im Rathaus Langenfeld in der Stadthalle und unter www.haus-graven.de. Abendkasse:15 Euro. Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Parken: Parkplatz am Segelfluggelände Graf-von-Mirbach-Weg 15, Wiescheid, Zufahrt nur über Haus-Gravener-Straße; von dort etwa zehn Minuten beleuchteter Fußweg zur Wasserburg.