Langenfeld : Mundschutz und Abstand: Grünschnittsammlung

Langenfeld Langenfeld (og) Die dezentrale Sammelaktion von Gartenabfällen mit Containern ist an folgenden Terminen von 8.30 bis 13.30 Uhr vorgesehen:

Jeweils samstags am 31. Oktober, 7., 14. und 21. November kann an den Standorten Berghausen, Treibstraße (Wendehammer), in Langfort an der Straße Zum Stadion, auf dem Reusrather Platz, in Richrath auf dem Schützenplatz, in Immigrath an der Sporthalle im Bruchfeld sowie in Wiescheid am Pöttgelände (Parkstraße) der Grünschnitt in Container gefüllt werden. Zusätzlich gibt es den Standort im Wendehammer Bogenstraße. Es gelten die Corona-Bestimmungen, darauf weist Stadtsprecher Andreas Voss noch einmal hin.