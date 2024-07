Langenfeld GFO-Kliniken Mettmann-Süd Das Ziel ist, das ursprüngliche Aussehen wiederherzustellen

Seit Mai 2024 ist in der Abteilung ein moderner 3D-Video-Laparoskopieturm im Einsatz. Er ermöglicht minimalinvasive Eingriffe an der Schädelbasis, was neben einer deutlichen Zeiteinsparung eine schonende und sichere OP-Technik verspricht. Damit investiert die GFO in die Patientensicherheit, denn dieser 3D-Turm findet auch bei Operationen anderer Abteilungen Verwendung, beispielsweise in der Allgemein- und Viszeralchirurgie.

In Zusammenarbeit mit der Uniklinik Köln forscht Martini im Formenkreis „Seltene Erkrankungen“, wie dem Eagle-Syndrom und entwickelt besondere OP-Techniken.