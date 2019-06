Langenfeld : Brandstiftung: Tonnen brennen

Langenfeld (og) Unbekannte haben am Donnerstagabend acht Mülltonnen an der Kopernikus-Realschule, Immigrather Straße, angezündet. Die Feuerwehr hat die Tonnen kurz vor Mitternacht gelöscht und so das Gebäude geschützt.

