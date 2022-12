Öffnungszeiten der Stadt Langenfeld Müllabfuhr verschiebt sich in den Ferien

Stadtbibliothek Langenfeld Die Stadtbibliothek bleibt bis einschließlich Freitag, 23. Dezember, und in der Woche nach Weihnachten am 27. bis 30. Dezember zu den üblichen Zeiten geöffnet. Wie immer montags ist auch am 26. Dezember und am 2. Januar 2023 geschlossen, bevor es am 3. Januar 2022 zu den üblichen Öffnungszeiten weitergeht.