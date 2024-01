Motto-Jahr Langenfeld 2024 So lernt Langenfeld Belgien kennen

Jetzt also Belgien, das Land, direkt in der Nachbarschaft, das für Pommes Frites, gutes Bier und die besten Pralinen steht. Und so ganz nebenbei in Europa eine besondere Rolle spielt. Belgiens Hauptstadt Brüssel ist Sitz des Königshauses und auch die „Hauptstadt Europas“. Jan Christoph Zimmerman hat jetzt das Programm für die erste Jahreshälfte vorgestellt. Offiziell ausgerufen wird das Jahr beim Neujahrsempfang der Stadt am 14. Januar.