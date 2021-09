Unfall in Langenfeld : Motorradfahrerin verletzt sich schwer

Langenfeld Eine 18-jährige Langenfelderin ist am Montagabend bei einem Motorradunfall ) schwer verletzt worden.

(og) Wie die Polizei mitteilt, hat die junge Frau gegen 21.35 Uhr auf ihrem Leichtkraftrad an der Kreuzung der Schneiderstraße/Winkelsweg an einer roten Ampel gewartet. Als diese auf Grün springt, biegt sie nach links in den Winkelsweg ab. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verliert sie die Kontrolle und stürzt zu Boden. Ein Rettungswagen bringt sie in ein Krankenhaus, wo sie vorsorglich stationär aufgenommen wird. An dem Motorrad ein Schaden in unbekannter Höhe entstanden.