Motorradunfall in Langenfeld : Motorradfahrer verletzt sich schwer

Langenfeld Bei einem Unfall ist ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Solingen am Freitag schwer verletzt worden.

(og) Wie die Polizei mitteilt, ist der junge Mann gegen 17 Uhr nur auf dem Hinterrad über die Ernst-Tellering-Straße in Langenfeld gefahren. Bei diesem „Wheelie“ verliert er die Kontrolle über seine Maschine und stürzt zu Boden. Dabei verletzt er sich schwer. Ein Anwohner hat den Unfall laut Polizei beobachtet und den Rettungsdienst gerufen. Der 18-Jährige muss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad entsteht ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.