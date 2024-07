Langenfeld Motorradfahrer musste nach Alleinunfall ins Krankenhaus

(og) Ein 63-jähriger Düsseldorfer hat sich bei einem Sturz mit seinem Motorrad am Dienstagmorgen, in Langenfeld schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 63-Jährige mit seinem Motorrad, Marke Yamaha, gegen 10 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Hellerhof. An der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Berghausener Straße beabsichtigte er, nach rechts abzubiegen. Dabei touchierte er jedoch den Bordstein einer Mittelinsel und stürzte. Das Motorrad kippte auf den Mann, wodurch dieser schwere Verletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.