Langenfeld Motorradfahrer fährt auf Golf auf und flüchtet

Langenfeld · Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf einen schwarzen VW Golf aufgefahren und hat ihn beschädigt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu bemühen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr an der Rheindorfer Straße in Höhe der Hausnummer 181, als die VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste.

10.04.2024 , 15:01 Uhr

Die Polizei sucht einen schwarz gekleideten Motorradfahrer, der vom Unfallort geflüchtet ist. Foto: dpa/Carsten Rehder

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der etwa 20 bis 30 Jahre alte Motorradfahrer, so die Polizei. Er war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Motorradhelm. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310.

(elm)