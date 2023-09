Langenfeld Motorradfahrer flieht vor Polizeikontrolle

Langenfeld · (elm) Am Freitag hat ein Motorradfahrer eine Verkehrskontrolle missachtet und ist anschließend über das Schulgelände einer Realschule geflohen. Gegen 17 Uhr hatten Polizeibeamte den Verkehr an der Bahnstraße/Königsberger Straße in Langenfeld kontrolliert, als ihnen ein Motorradfahrer auffiel.

18.09.2023, 12:45 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere solche, die sich auf dem Schulhof der Kopernikuss-Schule befanden, als der Motorradfahrer vorbeiraste. Foto: dpa/Silas Stein

Von D. Schmidt-Elmendorff