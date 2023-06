Unfall in Langenfeld Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Donnerstag wurde ein 28-Jähriger bei einem Sturz von seinem Motorrad in Langenfeld schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann gegen 12.20 Uhr auf seiner Yamaha FZS600 die Grünewaldstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er in Höhe einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 28-Jährige schwer verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an der nicht mehr fahrbereiten Yamaha auf mehrere tausend Euro.