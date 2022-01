Motorraddiebstahl in Langenfeld : Motorrad verschwindet aus einer Tiefgarage

Die Polizei fahndet nach einem gestohlenen Motorrad. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld Ein Motorrad der Marke BMW ist aus einer Tiefgarage in Langenfeld verschwunden. Der Besitzer hat es laut Polizeibericht dort am 18. Januar gegen Mittag abgestellt. Den Diebstahl hat er am Freitagnachmittag, 21. Januar, 15.30 Uhr entdeckt.

