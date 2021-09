Diebstahlserie in Langenfeld und Monheim : Motorrad-Diebstähle gehen weiter: Yamaha verschwindet

Immer mehr Motorräder verschwinden: Die Polizei fahndet nach Seriendieben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Langenfeld/Monheim Und wieder ist ein gut gesichertes Motorrad gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, ist am Mittwoch in der Zeit zwischen null und sieben Uhr eine blaue Yamaha YZF-R 6 von einem Motorradstellplatz am Winkelsweg in Langenfeld verschwunden.

(og) Das Motorrad war laut Polizeibericht verschlossen und zusätzlich mit einem Kettengliederschloss an einen Pfosten gekettet. Wie es dem oder den Fahrzeugdieben gelungen ist, die Yamaha zu starten und wegzufahren oder auf andere Art und Weise abzutransportieren, ist nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem blauen Superbike (120 PS) mit dem Kennzeichen ME-ZD 16. Den aktuellen Wert des 15 Jahre alten Motorrads schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Das ist nicht der erste Motorraddiebstahl in dieser Saison. Bereits am Montag hat die Polizei drei Diebstähle in Monheim gemeldet. Dort hatten Unbekannte zwei Motorräder aus einer Tiefgarage an der Geschwister-Scholl-Straße 37-57 in Monheim entwendet – eine Benelli 502c am Montagmorgen. Eine daneben abgestellte 18 Jahre alte schwarze BMW R21 (3800 Euro) ist im selben Zeitraum verschwunden. Aus einer Tiefgarage an der Köpenicker Straße ist darüber hinaus ein Kleinkraftrad der Marke „Fichtel und Sachs“ gestohlen worden.

Bisher liegen der Polizei in Langenfeld und Monheim noch keine Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der gestohlenen Motorräder vor. Erste Such- und Ermittlungsarbeiten im näheren Umfeld sind laut Polizei ergebnislos geblieben. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet. Die Polizei ermittelt weiter. Motorräder und die Kennzeichen sind zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.