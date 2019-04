Diebstahl : BMW-Motorrad gestohlen vor Wohnhaus in Richrath

LANGENFELD (mei) Unbekannte haben an der Haus Gravener Straße ein BMW-Motorrad gestohlen; zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr. Nach Polizeiangaben zeigte der Eigentümer den Diebstahl am Donnerstag an.

Die Maschine vom Typ BMW F800R hat eine auffällige schwarz-weiße Sonderlackierung. Wie das per Lenkradschloss gesicherte Motorrad abtransportiert wurde, hat die Polizei noch nicht geklärt. Es stand auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus des Eigentümers, der am Dienstagmittag den Diebstahl bemerkte. Die BMW hatte nach seinen Angaben einen Kilometerstand von 3500 Kilometern und wurde im April 2015 erstmals zugelassen. Das amtliche Kennzeichen lautet ME-M 886, die internationale Fahndung läuft.

Eine Nachbarin des Bestohlenen berichtete laut Polizei, sie habe kürzlich zwei jüngere Männer beobachtet, die sich in verdächtiger Art und Weise auf dem Grundstück aufgehalten hätten. Ob es einen Zusammenhang zu dem Motorraddiebstahl gibt, stehe noch nicht fest.