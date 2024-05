Langenfeld Motiv Eifersucht: Messerstecher kommen vor Gericht

Das Opfer hat durch die Messerstiche eine fünf Zentimeter tiefe Stichverletzung in Höhe der oberen Lungenspitze und eine zehn Zentimeter tiefe Verletzung links an der unteren Wirbelsäule erlitten. Der dadurch hervorgerufene Hämatothorax, also die Ansammlung von Blut zwischen Lunge und Brustwand, musste notfallmäßig im Universitätsklinikum Düsseldorf behandelt werden.