Bei Rot über die Straße Monheimerin in Langenfeld tödlich verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall in Langenfeld ist eine 52 Jahre alte Monheimerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montagmorgen meldete, trug sich der Unfall am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr auf der Rathaus-Kreuzung in der Stadtmitte zu. Die Frau soll nach Zeugenangaben, ohne auf den Verkehr zu achten, bei Rot über die Straße gegangen sein. Dort wurde sie von einem BMW erfasst, mit einem 19-Jährigen am Steuer, ebenfalls aus Monheim. Die Rettungskräfte forderte einen Rettungshubschrauber an, doch die 52-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der BMW-Fahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Er wurde ebenso wie die benachrichtigen Angehörigen der Verunglückten seelsorgerisch betreut. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit lagen laut Polizei bei dem 19-Jährigen nicht vor. An dem BMW entstand ein Totalschaden. Die Kreuzung Solinger Straße/Richrather/Theodor-Heuss-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.