Bilder und Geschichten : Monheimer Reiseblogger erzählt von Touren in NRW

LANGENFELD/MONHEIM Der Monheimer Reiseblogger Matthias Berns ist am Donnerstag zu Gast in der Stadtbibliothek Langenfeld.

Berns wuchs in Duisburg-Rheinhausen auf. „1987 unterbrachen wir in der gymnasialen Oberstufe den Unterricht, um für die Stahlkocher zur Demonstration zu gehen“, berichtet er. „Rheinhausens Infrastruktur, Einzelhandel und Gastronomien starben, ebenso wie die kulturellen Einrichtungen nach der Schließung des Betriebes Hüttenwerk Rheinhausen, einfach aus. Stahl aus China war preiswerter geworden als der Inländische! Seit damals steht unsere Rhein-Ruhr-Region für den so genannten Strukturwandel.“ Dies werde er in seinem Vortrag thematisieren. Auch sonst blickt er zurück in die Vergangenheit, etwa zu Familiengeburtstagen: „Kaffee, Kuchen, Klarer – der katholische Dreiklang des Sonntags. Brombeeren pflücken, Kirschen ernten bei Tante Mia, Radtouren und Bauernhofcafés. Nee, war datt schön!“