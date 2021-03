Kostenpflichtiger Inhalt: Langenfeld Polizeieinsatz : Kein Führerschein: Motocross-Fahrer flüchtet vor Polizei

Sogar aus der Luft verfolgte die Polizei den flüchtigen Motocros-Fahrer. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Langenfeld (elm) Einen Großeinsatz der Polizei hat am Montagabend ein flüchtiger Motocross-Fahrer ausgelöst. Gegen 23 Uhr meldete ein Anwohner der Feldstraße der Polizei fünf junge Männer, die sich seiner Ansicht nach in verdächtiger Art und Weise an mehreren Motorrädern zu schaffen machten.