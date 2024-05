In Langenfeld Imker Detlev Garn rettet Bienenschwarm in luftiger Höhe

So einen Auftrag bekommt Naturpädagoge und Imker Detlev Garn auch nicht alle Tage. Eine Bewohnerin der Sepp-Herberger-Straße in Langenfeld hatte ihn angerufen, nachdem sie sich zuvor beim Naturschutzbund (Nabu) Langenfeld erkundigt hatte, an wen sie sich wenden sollte, um ein Wespennest zu melden. Und dafür ist der Monheimer der Experte, denn seit drei Jahren ist Detlev Garn auch mit Wespen und Hornissen vertraut und berät im Kreis Mettmann in Zusammenarbeit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) die Bürger.