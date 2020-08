Ausschüsse tagen : Politiker fassen letzte Beschlüsse vor der Wahl

Abstimmung im Monheimer Stadtrat Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim In dieser Woche haben die Ratsausschüsse in Langenfeld und Monheim noch mal viel zu entscheiden. Den Kehraus macht in beiden Städten am Donnerstag der jeweilige Ausschuss für Bauen und Verkehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So lang wie diese war keine Ratsperiode zuvor: Weil Stadträte und -oberhäupter wieder gleichzeitig gewählt werden sollen, wurde die Ratsperiode einmalig um ein Jahr auf sechs verlängert. Zum Abschluss der XXL-Legislatur ist in dieser Woche noch mal viel zu entscheiden: In Langenfeld macht der Bau- und Verkehrsausschuss am Donnerstag, 27. August, gewissermaßen den Kehraus vor der Kommunalwahl am 13. September. Fast 30 Tagesordnungspunkte zählt allein die öffentliche Sitzung (ab 18 Uhr in Rathaus-Raum 185). Themen sind unter anderem die Bürgeranregung zum Tempolimit Treibstraße und umliegende Straßen, Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit in Wiescheid sowie Alternativen zum Radschnellweg im Bereich „Pappelallee“ zwischen Berghausener und Wolfhagener Straße.