Corona-Ticker : Zwei Tote mehr, Inzidenz sinkt

Nach dem Tod einer Hildenerin (80) und einer Mettmannerin (83) hat sich die Zahl der Corona-Toten im Kreis Mettmann auf 148 erhöht. Am Donnerstag sind laut Gesundheitsamt kreisweit 1030 Infizierte labortechnisch bestätigt; 57 mehr als am Mittwoch.

Von diesen Infizierten wohnen in Erkrath 50 (+11 im Vergleich zu Mittwoch / 13 Neuinfektionen), in Haan 38 (+1/2), in Heiligenhaus 87 (+1/13), in Hilden 108 (+4/9), in Langenfeld 88 (+1/3), in Mettmann 67 (-2/2), in Monheim 111 (+7/17), in Ratingen 179 (+16/21), in Velbert 234 (+12/21) und in Wülfrath 68 (+6/8). Als genesen gelten inzwischen 5801 Menschen, darunter 589 Langenfelder und 549 Monheimer. In Krankenhäusern werden aktuell 96 Covid-19-Patienten aus dem Kreis behandelt, hiervon 8 Monheimer und 7 Langenfelder. In Quarantäne sind kreisweit 3209 Menschen, darunter 407 Langenfelder und 367 Monheimer. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt bei 154,0 (-4,4).