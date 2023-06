Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Langenfeld und Monheim Zeugnistelefon ab Montag geschaltet

Endlich am letzten Schultag das Zeugnis in die Hand bekommen und dann entspannt und mit guter Laune in den Urlaub fahren. Leider ist es nicht für jede Familie so, denn manchmal sind die Noten nicht so ausgefallen wie man es gerne hätte, sagt Diplom Psychologe Thomas Müller von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Deshalb bietet seine Team ab Montag ein Zeugnistelefon an, bei dem sich die Kinder und Jugendlichen selbst, aber auch die Eltern melden können, wenn Lösungen für das bessere Gelingen in der Schule gefunden werden sollen.