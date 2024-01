Am Freitag gibt’s Zeugnisse Alles Infos zum Zeugnis-Telefon und zur nächsten Berufswahlmesse

Jugendliche und junge Erwachsene, die noch gar nicht wissen, was die Zukunft bringen soll, können erst einmal beim Berufswahl-Speed-Coaching mitmachen. Wer schon ganz genau weiß, was er will, bringt das Anschreiben oder den Lebenslauf mit und lässt die Unterlagen vom Profi checken. Beantwortet werden auch alle Fragen rund um Vorstellungsgespräch, Motivationsschreiben und Bewerbungsoutfit. An beiden Tagen wird es zudem ein Bühnenprogramm geben zu Themen wie Studien- und Berufsorientierung, duales Studium, Medizinstudium und Freiwilligendienst. Speziell für Lehrkräfte gibt es am Messefreitag folgenden Vortag: „Vom Lehrer zum Coach? Beratungstools in der Studien- und Berufsberatung kennenlernen“. Am Messesamstag können Eltern mehr über ihre Rolle im Orientierungsprozess ihrer Kinder erfahren.