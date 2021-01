Zahl der schwer Behinderten steigt : Zahl der Schwerbehinderten in Städten steigt

Für schwer behinderte Menschen werden besondere Parkplätze ausgewiesen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Langenfeld/Monheim Seit 2013 ist ist die Zahl der schwerbehinderten Menschen in Langenfeld und Monheim gestiegen. In Langenfeld ist die Zahl um 12,5 Prozent gewachsen, in Monheim um 9,6 Prozent, teilt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic mit.

(og) Er rechnet damit, dass die Zahlen aufgrund des demographischen Wandels in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

Ende 2019 lebten laut den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts NRW 4229 schwerbehinderte Menschen (Behinderungsgrad mindestens 50 Prozent) in Monheim. Dies waren 9,6 Prozent mehr als Ende 2013 (3853). Damit waren insgesamt 10,3 Prozent der Monheimer schwer behindert. In Langenfeld waren es 5519 12,5 Prozent mehr als Ende 2013 (4908). Damit waren insgesamt 9,3 Prozent der Menschen in Langenfeld schwerbehindert. NRW-weit lag der Anteil bei 10,6 Prozent, 2013 waren es noch 8,6 Prozent.

„Im Gegensatz zur gängigen Meinung entstehen fast 90 Prozent der Schwerbehinderungen in Deutschland durch eine Erkrankung, nur rund drei Prozent sind angeboren, ein Prozent sind auf auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen und sechs Prozent entfallen auf andere Ursachen“, so Lobscheid. „Vor allem im Alter wächst dabei das Risiko, durch eine chronische Erkrankung schwerbehindert zu werden, beispielsweise durch einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, eine Krebserkrankung oder auch Diabetes. So ist etwa ein Drittel (34 Prozent) der schwerbehinderten Menschen 75 Jahre und älter, rund 44 Prozent gehören der Altersgruppe von 55 bis 74 Jahre an und nur zwei Prozent der Schwerbehinderten sind jünger als 18 Jahre“, berichtet Michael Lobscheid.