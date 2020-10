Zugabe Unser Senf zum Wochenende : Aha-Erlebnis im Risikogebiet

Langenfeld/Monheim Seit das Coronavirus im Frühjahr auch in unsere Region gelangt ist, sind acht Langenfelder und fünf Monheimer Infizierte gestorben.

Wie aus der am Freitag vom Kreisgesundheitsamt vorgelegten Corona-Statistik außerdem hervorgeht, zählt Langenfeld aktuell 41 Infizierte und 270 Genesene, in Monheim sind es 35 Infizierte und 224 Genesene. Und nach dem jüngsten Schub an Neuinfektionen ist der Kreis Mettmann mit seinen zehn Städten gar zum Corona-Risikogebiet geworden. Der maßgebliche Inzidenzwert (Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) ist binnen einer Woche von 27,6 über die kritischen 35er- und 50er-Grenzen hinweg auf 70,2 geschnellt.