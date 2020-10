Tipp der Saison : Wirsing enthält viel Vitamin C und Senföle

Langenfeld/Monheim Auch die gehobene Küche hat den Krauskopf laut Gemüsebauerverband in den letzten Jahren wiederentdeckt. Früher sei Wirsing hingegen als „Arme-Leute-Essen“ verschrien gewesen.

Obwohl Wirsing aus dem Rheinland mittlerweile ganzjährig vermarktet wird, hat das Kohlgemüse gerade im Herbst Saison. Darauf weist der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer hin. Das Rheinland zählt demnach zu den wichtigsten Anbaugebieten für Wirsing in Deutschland. Denn die günstigen klimatischen Bedingungen lassen auch in den Wintermonaten eine Ernte frisch vom Feld zu. Durch die milden Winter kann im Rheinland bereits im späten Frühjahr überwinterter Wirsing geerntet werden.

Der Verzehr von Wirsing ist überaus gesund. Die krausen Köpfe enthalten viel Vitamin C und auch Senföle. Deshalb bietet sich das Gemüse gerade im Herbst und Winter an. In der Regel wird Wirsing gekocht verzehrt. So schmeckt er als Gemüsebeilage zu diversen Fleischgerichten. Beliebt sind auch Wirsingkohlrouladen. In Gemüseeintöpfen gibt das schmackhafte Gemüse eine gute Figur ab. Aber auch die gehobene Küche hat den Wirsing laut Gemüsebauerverband in den letzten Jahren wiederentdeckt. Früher sei Wirsing hingegen als „Arme-Leute-Essen“ verschrien gewesen. Gerne wird Wirsing mit Zwiebeln und/oder Speck kombiniert. Als Rahm-Wirsing mildert Sahne den kräftigen Eigengeschmack.