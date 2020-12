Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen : Wie war Ihr Fest nach dem Krieg?

In einen Trümmerhaufen verwandelte der Bombenangriff vom 21. Februar 1945 das Schiff der Kirche St. Gereon. Foto: Stadtarchiv

Monheim/Langenfeld 1945. Der Krieg ist zu Ende. Das erste Weihnachtsfest steht vor der Tür. Wir wollen wissen, wie es war. Gibt es Fotos, Geschichten, die in der Familie erzählt wurden? Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen.

Über das erste Weihnachten nach dem Krieg möchte sie nicht viel sagen. Das Fest davor. Das war traurig. Das Fest davor hat Schwester Maria Hildegard, die lange die Kindertagesstätte von St. Johannes in Monheim geleitet hat, in guter Erinnerung. Sie war mit Mutter und zwei Geschwistern in der Nähe von Ulm auf einem Großbauernhof untergebracht. Der Vater war im Krieg. Sie war fünf Jahre alt. „Ich habe noch nie darüber gesprochen“, sagt sie. Aber die vielen Klagen der Menschen, Weihnachten allein sein zu müssen aufgrund der Corona-Pandemie, habe sie bewogen, die Erinnerungen zu teilen.

Mit drei Kindern und 18 Gepäckstücken habe ihre Mutter sich auf den Weg gemacht, in ein sicheres Gebiet. „In einem Viehwagen sind wir gefahren“, beschreibt Schwester Maria Hildegard. Der sei nach oben hin offen gewesen und ihr fünf Jahre älterer Bruder hätte sie auf seine Schultern gesetzt, so dass sie unterwegs einen Martinszug habe sehen können. „Das heißt, wir waren am 10. November unterwegs. 1944.“

Info Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen Was Fotos, Karten, Briefe, eigene Erinnerungen oder überlieferte. Wohin An die Redaktion der Rheinischen Post, Ganspohlerstraße 5, Langenfeld, oder per E-Mail an langenfeld@rheinische-post.de. Wann Bis zum 20. Dezember. Die Fotos und Geschichten werden am 24. Dezember veröffentlicht.

Auf dem Bauernhof sei es ihnen gut gegangen, besser als im Düsseldorfer Norden, wo sie aufwuchs, berichtet Schwester Maria Hildegard aus ihrer Erinnerung. Und am Weihnachtstag, als die Mutter es ihnen in einer Zimmerecke gemütlich gemacht habe, mit selbst geschmücktem Baum, sei die Bäuerin in einer fränkischen Tracht gekommen und habe einen riesigen Lebensmittelkorb mit vielen Leckereien gebracht. „Er kam mir zumindest riesig vor“, sagt die Schwester. „Das war unser Weihnachtswunder, obwohl wir alleine waren.“ Es war ein Fest ohne Vater, Großmutter, Tanten und Onkel. „So wie es für viele in diesem Jahr sein wird.“

Ihre kompletten Erinnerungen aus der Zeit will Schwester Maria Hildegard, die in Benrath lebt und dort mit ihren 81 Jahren in der St.-Cäcilia-Gemeinde aktiv ist, noch aufschreiben.

In den Stadtarchiven sucht man vergebens nach Familienerinnerungen aus dieser Zeit. „Wir bekommen häufig Anfragen nach Weihnachtsreminiszenzen“, sagt Monheims Archivar Michael Hohmeier. „Aber es gibt keine historischen Zeugnisse von Weihnachtsfesten aus der Zeit nach dem Krieg.“ Das sei zum einen ohnehin Privatsache, zum anderen sei vermutlich auch nicht viel fotografiert worden. Die Frage sei darüber hinaus, was in den Familien überliefert worden ist. „Nicht alles wurde weitergegeben. Vieles wurde möglicherweise auch einfach entsorgt“, vermutet Hohmeier, der schwerpunktmäßig die Dokumente und Zeugnisse bearbeitet, die die Stadtentwicklung betreffen.

Ähnlich sieht es im Stadtarchiv Langenfeld aus. „Wir haben keine Dokumente aus der Weihnachtszeit nach dem Krieg“, sagt auch Marco Klatt, dem solche Zeugnisse allerdings höchst willkommen wären.