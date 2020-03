Angebote in der Corona-Krise : Wie die Kirchen jetzt die Gläubigen erreichen

Angebote in der Corona-Krise

Die evangelische Lukaskirche in Langenfeld-Richrath. Foto: RP/Evangelische Kirchengemeinde Langenfeld (Rhld.)

Langenfeld/Monheim (mei) Wegen des Corona-Gefahren sind Versammlungen zur Religionsausübung wie Gottesdienste zurzeit nicht erlaubt. Entsprechende Erklärungen haben christliche Kirchen, Islamverbände und jüdische Verbände in NRW auch bereits abgegeben.

Das katholische Erzbistum Köln bittet die Gläubigen, Gottesdienstübertragungen in Fernsehen, Radio oder Internet zu verfolgen. Eine Übersicht ist auf der eigenen Internetseite www.erzbistum-koeln.de zu finden. Die Kirchen sollen nach Möglichkeit zu den gewohnten Zeiten in der je üblichen Weise und unter Beachtung der bekannt gemachten Hygieneregeln für das persönliche Gebet geöffnet bleiben. Nähere Infos zu aktuellen lokalen Angeboten auf den Homepages der katholischen Gemeinden (www.kklangenfeld.de oder www.kkmonheim.de) in Langenfeld und Monheim.