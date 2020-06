Tipp : Wer zahlt bei Grillunfällen?

Langenfeld/Monheim Je nach Schaden kommt die Haftpflicht oder eine Unfallversicherung zum Tragen. „Da Grillen ein privates Freizeitvergnügen ist, kommt die gesetzliche Unfallversicherung nicht für die finanziellen Folgen eines Unfalls auf“, weiß Sebastian Meurer vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK).

Durch Unachtsamkeiten und leichtfertigen Umgang mit offenem Feuer kommt es jährlich zu rund 4000 schweren Grillunfällen in Deutschland, mehr als 500 davon mit schwersten Verbrennungen. Die häufigste Ursache sind laut Brandexperten Brandbeschleuniger wie Spiritus oder Benzin. Werden sie unüberlegt in die Flammen gegossen, können durch explosionsartige Verpuffungen hohe Stichflammen mit Temperaturen von bis zu 1800 Grad Celsius entstehen. Daher sollten nur ungefährliche Grillanzünder (zum Beispiel Anzündwürfel) verwendet werden. Falls es trotz aller Sicherheitsmaßnahmen zu unvorhergesehen Schäden kommt, helfen private Unfall- und Haftpflichtversicherungen, um zumindest finanziell abgesichert zu sein. „Da Grillen ein privates Freizeitvergnügen ist, kommt die gesetzliche Unfallversicherung nicht für die finanziellen Folgen eines Unfalls auf“, weiß Sebastian Meurer, Sprecher des Bezirks Leverkusen im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „War jedoch bei einem Grillunfall etwa Alkohol im Spiel, kann die private Unfallversicherung die Zahlungen verweigern, oder der Versicherungskunde muss beweisen, dass der Unfall auch ohne Alkohol eingetreten wäre, damit er seine vereinbarten privaten Leistungen erhält“, sagt Meurer. Neben dem eigenen Verletzungsrisiko besteht beim Grillen auch die Gefahr, Umstehenden Schaden zuzufügen. In diesem Fall kann der Geschädigte vom Verursacher Schmerzensgeld, einen Ausgleich für Verdienstausfall und schlimmstenfalls bei Dauerfolgen eine lebenslange Rente verlangen. Die private Haftpflicht schützt hierbei vor weiteren finanziellen Verpflichtungen und wehrt etwaige unberechtigte Ansprüche ab.