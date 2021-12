Karneval Langenfeld und Baumberg : Weitere Karnevalsvereine sagen ihre Züge ab

Langenfeld/Monheim Das Festkomitee Langenfelder Karneval sagt den Karnevalszug am 26. Februar 2022 ab. Auch der Veedeslzoch in Baumberg wird nicht ziehen, teilt der Arbeitskreis mit.

Auch andere Karnevalsvereine haben sich entschlossen, ihre Sitzungen abzusagen. Der Arbeitskreis Baumberger Karneval (ABK) teilt mit, dass das Schunkelnde Bürgerhaus am 19. Februar 2022 ebenso abgesagt werde wie der Baumberger Veedelszug am Karnevalssonntag. Die Entwicklung der Coronavariante und die daraus resultierenden politisch zu erwartenden weiteren starken Einschränkungen lassen eine zuverlässige Planung nicht zu, sind sich Peter von Jeger, Zugleiter, und Pressewart Dag Sterzinger einig. „Bei dem Baumberger Karnevalszug haben wir auch an die Wagenbauer gedacht, die spätestens jetzt Bau- und Wurfmaterial einkaufen müssten“, so die Baumberger. Bei einer kurzfristigen Absage seitens der Politik wäre die ganz Arbeit vergebens und zugleich müssten sie die Kosten trotzdem tragen. Einen alternativen Zugweg, bei dem die Zugänge kontrolliert werden können, verwarf der Arbeitskreis. Bei dem einzig möglichen Zugweg wären kaum Zuschauer gekommen, so ihre Einschätzung.

Der Richrather Karnevalsverein (RKV) und die Prinzengarde Langenfeld (PG) sagen die Damensitzung der Prinzengarde am 22.Januar, die Damensitzung des RKV am 30. Januar, die Gemeinschaftskostümsitzung des RKV und der Prinzengarde am 4. Februar sowie die Herrensitzung des RKV am 20. Februar 2022 ab. „Natürlich bedauern wir, dass wir diesen Schritt gehen müssen“, sagt Karsten Gillmann, Vorsitzender und Literat des RKV sw 1977 am Donnerstagmorgen, 23. Dezember. „Wir kommen damit aber unserer gesellschaftlichen Verantwortung mit Blick auf die Gesundheit der Gäste und Mitglieder nach“, betont er. „Wir informieren nach Weihnachten über das weitere Vorgehen rund um die bereits verkauften Eintrittskarten“, kündigt Gillmann an.