Fußball-Europameisterschaft Was bei Fahnen am Pkw und beim Autokorso zu beachten ist

Langenfeld/Monheim Am Freitag beginnt mit dem Eröffungsspiel zwischen deutschland und schottland die Fußball-Europameisterschaft. Und viele Fußballfans dekorieren ihre Autos wieder in den Landesfarben ihrer Nationalmannschaft. Und nach einem Sieg geht es im Autokorso durch die Innenstadt. Der ADAC in Nordrhein-Westfalen klärt auf, welche Regeln beim Dekorieren des Fahrzeugs und bei Jubelfahrten beachtet werden müssen.