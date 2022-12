Langenfeld/Monheim Apotheker: Vor Festtagen Hausapotheke prüfen

„Wer dringend ein Arzneimittel benötigt, wird es in einer diensthabenden Apotheke in der Nähe bekommen“, versichert Jürgen Wunderlich, Pressesprecher der Apotheker in Hilden, Haan und Langenfeld. Die Dienstbereitschaft der jeweiligen Notdienst-Apotheken dauert grundsätzlich 24 Stunden. Immer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag. Ob Weihnachtsabend oder Silvester, jede Nacht sind 1300 der etwa 18.200 Apotheken in Deutschland wechselnd im Notdienst. Neben der Notfallaufnahme der Krankenhäuser und dem ärztlichen Bereitschaftsdienst sind die Vor-Ort-Apotheken eine wichtige Säule in der medizinischen Notfallversorgung. „Nur durch die ständige und schnelle Überallverfügbarkeit von Arzneimitteln ist die bestmögliche Versorgung der Patienten im Notfall gewährleistet“, erklärt Wunderlich.