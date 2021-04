LANGENFELD/MONHEIM Wegen Arbeiten an den Hochspannungsleitungen gibt es laut Autobahn GmbH auf der A59 und der A542 an diesem Wochenende, 17./18. April, Sperrungen.

Die A542 ist am Samstag von 6 bis 9 Uhr zwischen Langenfeld-Reusrath und dem Autobahndreieck Monheim-Süd in beide Richtungen vollgesperrt. Eine Überfahrt vom Dreieck Monheim-Süd auf die A542 ist nicht möglich. Die A59 ist am Sonntag von 6 bis 9 Uhr zwischen Düsseldorf-Garath und Langenfeld-Richrath in beiden Richtungen vollgesperrt. Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.