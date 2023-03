Hohe Spendenbereitschaft Auch Kirchenmusiker für Erdbebenopfer im Einsatz

Die evangelische Kirchengemeinde hatte zuvor bereits zu einem musikalischen Highlight mitten in der Passionszeit eingeladen. Geboten wurde ein anspruchsvolles Programm von international tätigen und bekannten Künstlern: Prof. Torsten Laux (Orgel) und Klaus-Peter Riemer (Flöte) erfreuten Hörerinnen und Hörer in der evangelischen Kirche an der Hardt mit einem bunten Konzertprogramm klassischer Musik, in dem neben selbst komponierten Stücken Werke von Bach, Händel, Langlais, Massenet und Pachebel zu Gehör gebracht wurden. Die beiden aufführenden Musiker sind neben ihrer Konzerttätigkeit auch erfahrene Dozenten an renommierten Musikhochschulen, so Kantorin Esther Kim. Für Konzerte dieser Art werden die Stühle in der Erlöserkirche übrigens in Richtung Orgel umgedreht, damit das Publikum die Musik nicht nur hören, sondern auch die Interpreten und Instrumente sehen kann. Bei diesem Konzert hatten die Zuhörer und Zuhörerinnen 1200 Euro gespendet. Besonders begeisterte hatte auch die spontane Entscheidung der beiden Instrumentalisten, ein paar Programmpunkte nicht nur statt – wie geplant – auf der Orgel, sondern auch noch auf dem neuen Konzertflügel der Gemeinde zu präsentieren. So gab es zum Abschluss des Konzertes großen Applaus und viele freundliche Dankesworte an die Interpreten. Das Geld kommt über ein Aktionsbündnis für Katastrophenhilfe den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zugute.