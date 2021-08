Schulbeginn nächste Woche : Viel Ungeklärtes vor dem Schulstart

Achim Nöhles von der Lerche in Monheim zeigt zwei Fenster, die erneuert wurden und vor den Ferien noch nicht zu öffnen waren. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim In einer Woche beginnt das neue Schuljahr und an den Schulen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: In der Grundschule Lerchenweg wurden neue Fensterelemente zum Querlüften installiert, am KAG wird die Lieferung digitaler Endgeräte erwartet, falls es im Herbst zu Distanzunterricht kommen sollte.