Langenfeld/Monheim Verkehrsfragen stehen im Fokus

Ratingens Bürgermeister Klaus Pesch sprach den geplanten Ausbau der Raststätte Hösel an und wies darauf hin, dass der geplante Lärmschutz unzureichend sei und dringend nachgebessert werden müsse. Regierungspräsident Schürmann versprach, die Themen mitzunehmen. In Bezug auf den Lückenschluss der A44 gab Schürmann einen Sachstand. Zurzeit erarbeite man Änderungen am Planfeststellungsverfahren. Die für das Baurecht relevanten Änderungen, insbesondere diejenigen in Bezug auf die Entwässerung, würden voraussichtlich bis zum dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein.