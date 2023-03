Feste und Shoppen in Langenfeld und Monheim An diesen Sonntagen öffnen die Läden

In Langenfeld startet der erste verkaufsoffene Sonntag am 26. März zum Frühlingserwachen – mit Frühlingsmarkt und Aktionstag. Rund um den Langenfelder Marktplatz gibt es an diesem Wochenende traditionell Aktionen rund um Fahrradmobilität und die Verkehrssicherheit. Beim Frühlingsmarkt in der Fußgängerzone schmücken Händler das graue Pflaster mit bunten Blumen.

