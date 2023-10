Wandern ab Langenfeld Verein lädt zu unterschiedlich langen Touren ein

Die Touren mittwochs sind mit zehn bis zwölf Kilometern etwas kürzer, es geht mit weniger Steigung zu zahlreichen landschaftlichen Höhepunkten: Am Mittwoch, 18. Oktober, wandert die Gruppe auf dem Rotweinwanderweg im Ahrtal und am 25. Oktober geht es wieder ins Bergische nach Höhscheid. Dienstags und mittwochs gibt es am Ende der Wanderung eine Einkehr. Unter der Woche starten die Touren um 9 Uhr am Parkplatz Jahnstadion in Langenfeld, sonntags zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr am S-Bahnhof Langenfeld. In der Regel wird der Startpunkt der Wanderung mit Fahrgemeinschaften erreicht. Alle Touren stehen auch Nicht-Mitgliedern offen, sie sind herzlich eingeladen, den SGV bei einer Wanderung kennenzulernen. Gäste werden gebeten, sich vor der Tour beim Wanderführer anzumelden.