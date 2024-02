An diesem Freitag in Langenfeld und Monheim Streik bei Rheinbahn, BSM und Wupsi

Ein paar Pendler waren am Freitagmorgen dann doch trotz Warnstreiks guten Mutes und warteten auf den Bus. So wie der 17-Jährige an der Haltestelle „Langenfeld Rathaus“: „Der 785er soll fahren“, sagte der Langenfelder, der nach Düsseldorf musste. Sonst aber war weitgehend Essig mit den Öffis: Die Mitarbeiter von Rheinbahn, Bahnen der Stadt Monheim (BSM) und Wupsi traten wie die Beschäftigten von mehr als 100 weiteren kommunalen Verkehrsbetrieben in Deutschland ganztägig in den Ausstand. Grund ist der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern. Nicht vom Streik betroffen: die Schulbusse der BSM und der Zugverkehr einschließlich der S-Bahnen.