Schulen in Langenfeld und Monheim : Unterrichtsausfall jenseits von Corona

Langenfeld/Monheim Die Ausfall-Quoten an Langenfelder und Monheimer Schulen sind vergleichsweise gering, zeigt die Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage im Landtag.

Neben der Pandemie sorgt der Lehrermangel und ein manchmal erhöhter Krankenstand für Unterrichtsausfall in den Schulen. Während es in Zeiten der rot-grünen Landesregierung keine Daten hierzu gab, hat die jetzige Landesregierung nach einer kleinen Anfrage ein 78 Seiten starkes Datenpaket zum Unterrichtsausfall in NRW vorgelegt.

Für Langenfeld und Monheim zeigen die Daten im Schuljahr 2018/19 ein gemischtes Bild – auf relativ niedrigem Niveau. Ausreißer war die Sekundarschule Berliner Ring in Monheim mit einer Quote von 6,2 Prozent. Ihr folgen die Astrid-Lindgren-Schule mit einer Quote von 4,3 Prozent und das Langenfelder Konrad-Adenauer-Gymnasium, in dem 3,9 Prozent des Unterrichts ausfielen.