Kleinwagen prallt auf der A59 in Leitplanke

Langenfeld/Monheim Bei einem Unfall auf der Autobahn A59 ist am Sonntagnachmittag der Fahrer eines Kleinwagens verletzt worden.

Er soll gegen 15.25 in Richtung Düsseldorf gefahren und unmittelbar hinter der Anschlussstelle Monheim mit einem Kleintransporter kollidiert und dann in die Mittelleitplanke geprallt sein. Während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei wurde die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Es bildete sich ein längerer Rückstau.